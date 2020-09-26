برفقة إلهام شاهين وهنا شيحة.. بوسي شلبي تنشر صورا من احتفالها بعيد ميلاد ريهام حجاج

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وحازت الصورة علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات ما بين : "احلي نجوم ، منورين الدنيا ، حلوين اوي".
وتحتفل الفنانة ريهام حجاج، اليوم بعيد ميلادها 34، حيث إنها من مواليد 22 سبتمبر 1986.
ولدت وعاشت معظم حياتها في إيطاليا، تخرجت من كلية الإعلام وعملت في مجال التسويق.
كان أول أعمالها فيلم سفاري مع رامز أمير وإيهاب فهمي ومن إخراج مازن الجبلي عام 2010، في نفس العام شاركت في مسلسل "أزمة سكر".
شاركت الفنانة ريهام حجاج في عدة مسلسلات أبرزها "أزمة سكر"، "رقم مجهول"، "كاريوكا"، "نقطة ضعف"، "هبة رجل الغراب"، "سجن النسا"، "يونس ولد فضة"، "كارمن"، آخرهم "لما كنا صغيرين" رمضان الماضي.
وقدمت ريهام أفلاما منها "وبعد الطوفان" عام 2012، ثم "واحد صعيدي" في 2014، "سوء تفاهم"، "كريم الكينج"، "يوم مالوش لازمة"، "سطو مثلث"، "القرد بيتكلم"، "رغدة متوحشة" في 2018.
وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامج "أحلى النجوم" والذي يذاع على قناة "المحور"، وتستضيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم.
وكانت بوسي شلبي حرصت على دعم الفنانة ريم البارودي ومذيعي قناة "النهار" أثناء تواجدهم بنقابة الإعلاميين لحل الأزمة الخاصة بهم.
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