نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آية عبد الرؤوف: سعيدة بالتعاون مع راؤول وأبو طالب في "مجنونة قوي".. وبتول عرفه صنعت مني شخصية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة آية عبد الرؤوف عن تفاصيل أغنيتها الجديدة "مجنونة قوي" التي تستعد لطرحها خلال الفترة القادمة وعن تعاونها مع فريق العمل.

وقالت لـ"الفجر الفني" قالت آيه: "انتهيت من تصوير أغنية (مجنونه قوي) وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول و لحن سامر أبو طالب توزيع هاني ربيع، ومن إخراج بتول عرفه وإنتاج شركة لايف ستايل ستوديوز ".

واستكملت حديثها قائلة إن التجربة مختلفة بداية من الأستوديو والتعامل الذي جمع بيني وبين سامر وراؤول وهما من أكثر الناس القريبة لقلبي في الفن.. وتجربتي الأولى مع هاني الذي أبدع في توزيع الأغنية".

وأضافت قائلة: "ومن ناحيه الإخراج فبتول عرفه أبدعت في إنها تصنع مني شخصية جديده وستايل مختلف في الكليب عن ما قدمته من قبل، فهذا العمل سيكون مختلف كلياً، ومن ناحية الصورة الجميله التي تظهرها بتول عرفة في كليباتها فهي شخصيه جميلة جداً ومريحه في التعامل، وسعدت كثيراً في التعامل معها، وهذا ليس آخر عمل يجمعنا فيوجد عمل آخر عمل نستعد له الفتره القادمة".

وفي نهاية حديثها قالت أما عن الشركة المنتجة فسعيدة كثيرًا بتعاملي معها واهتمامها بي لكي أظهر في أحسن صوره وإهتمامها بكافة تفاصيل العمل من تنفيذ الأوديو و الكليب، وسعيدة أن سيكون لي أكثر من عمل معهم، وكل عمل مختلف كلياً عن الآخر وإهتمامهم بي لكي أظهر دائماً بشكل جديد ومختلف وانطلاقة مهمه لي".