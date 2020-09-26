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ياسمين رئيس تستعيد ذكرياتها من فيلم لص بغداد

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يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس مشاركتها في فيلم "لص بغداد"،ولاقت شخصيتها في.الفيلم قبول الجماهير،وحقق الفيلم إيرادات عالية حيث يعتبر من أول الأفلام الكوميدية الأكشن لها.

وتقوم ياسمين رئيس بتصوير دورها فى فيلم "جارة القمر" الذى تعود به للتعاون للمرة الرابعة مع زوجها المخرج هادى الباجوري.

وكانت ياسمين قد تعاونت مع المخرج هادي الباجوري سابقا في عدة أعمال، بدأتها بمسلسل عرض خاص، والذي لاقى نجاحًا جماهيريًا صاخبًا، ثم فيلم واحد صحيح، لتشارك في أول بطولة مشتركة لها، ثم بطولة فيلم هيبتا المحاضرة الأخيرة، والمصنّف كأعلى فيلم رومانسي تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر المصرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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