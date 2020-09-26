عرض يوم الفرح وطبيب السعادة في مركز الثقافة السينمائية.. الأربعاء

\يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسى، أمسية ثقافية، يوم الاربعاء المقبل، الموافق 30 من سبتمبر، في تمام الساعة السابعة مساء.

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وتتضمن الأمسية عرض الفيلم الروائي القصير"يوم الفرح" للمخرج مصطفى وفيق والفيلم التسجيلى" طبيب السعادة" للمخرج شريف جابر .

وعقب عرض الافلام تقام ندوة بمشاركة المخرجين ويديرها الناقد السينمائي مجدى الشحرى مدير عام الثقافة السينمائية.

ويقام العرض بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف- القاهرة مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والتى تشمل ٥٠% من الطاقة الاستيعابية لقاعة السينما والمرور من بوابة التعقيم وقياس الحرارة وارتداء (الكمامة)والحفاظ على مسافات التباعد الأمنة.