حفل لفرقة الموسيقات العسكرية والوطنية بالأوبرا غدا

تنظم الأوبرا المصرية حفلًا لفرقة الموسيقات العسكرية، غدًا على مسرح النافورة.

ويتضمن الحفل مجموعة من الألحان الوطنية والتراثية منها أحلى بلد، فرحة النصر ، كانوا الخيالة ، هايلاند ، النجوم والشرائط.

كما تقدم الفرقة ألحان: الرحلة ، هدية العيد ، فينال ، ريديسكي ، طوف وشوف ، يا مسافر وحدك ، لحن الخلود وغيرها .