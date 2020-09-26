رفقة أسما شريف منير.. محمود حجازي يحتفل بعيد ميلاد ريهام حجاج

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وحازت الصورة علي اعجاب الكثير من متابعيها، وجاءت التعليقات ما بين: " تجننوا ، منورين الدنيا ، حلوين اوي".
واحتفلت الفنانة ريهام حجاج، بعيد ميلادها الـ 34، منذ أيام، حيث أنها من مواليد 22 سبتمبر 1986.
ولدت وعاشت معظم حياتها في إيطاليا، تخرجت من كلية الإعلام وعملت في مجال التسويق.
وكان أول أعمالها فيلم سفاري ،مع رامز أمير وإيهاب فهمي، وكان من إخراج مازن الجبلي عام 2010، في نفس العام شاركت في مسلسل "أزمة سكر".
وشاركت الفنانة ريهام حجاج في عدة مسلسلات أبرزها "أزمة سكر"، "رقم مجهول"، "كاريوكا"، "نقطة ضعف"، "هبة رجل الغراب"، "سجن النسا"، "يونس ولد فضة"، "كارمن"، آخرهم "لما كنا صغيرين" رمضان الماضي.
وقدمت ريهام أفلاما منها "وبعد الطوفان" عام 2012، ثم "واحد صعيدي" في 2014، "سوء تفاهم"، "كريم الكينج"، "يوم مالوش لازمة"، "سطو مثلث"، "القرد بيتكلم"، "رغدة متوحشة" في 2018.
احتفلت الاعلامية اسما شريف منير بعيد زواجها الثاني من الفنان محمود حجازي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشرت اسما شريف منير صورة لها مع زوجها وعلقت قائلة "كل الجوازات فيها حلو و وحش و مشاكل و عشرة و خناقات و حب و اختلافات و ذكريات و دي السنة التانية و عدينا بكل ده، كل سنة و انت جوزي و مطلع عيني و مطلعه عينك برضة ".
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