"قبلة في زمن كورونا".. فنان شهير يثير الانتقادات بتقبيله ماعز

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للممثل وسام حنا، لفت أنظار عدد كبير من المتابعين. وظهر فيه الأخير وهو يحمل ماعز بيضاء اللون في إحدى المناطق الطبيعية ثم يقوم بتقبيلها.
وانتقد نشطاء مواقع التواصل حيث تصرف الفنان ووجهوا له الانتقادات مشددين على أنه لم يكن عليه فعل هذا في زمن انتشار الوباء الناتج عن فيروس (كورونا) المستجد، في المقابل دافع آخرون عنه معتبرين أن هذا يندرج في إطار الحرية الشخصية ومبادئ الرفق بالحيوان.
ومن خلال البحث تبين أن الممثل قام بنشر المقطع قبل أيام قليلة على حسابه على انستجرام وأرفقه بالتعليق: "قبلة في زمن كورونا".
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