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طرح مقتنيات لفريق البيتلز في مزاد على الإنترنت

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سيتاح لمحبي فريق البيتلز الغنائي البريطاني فرصة لامتلاك بعض من أشهر مقتنيات الفريق عندما تقيم دار سوثبيز مزادا على الإنترنت هذا الشهر لبيع هذه المقتنيات بمناسبة الذكرى الخمسين لانفصال الفريق.

ويشمل المزاد مقتنيات من المسيرة الفنية الكاملة للفريق، ومنها نسخة موقعة من أول أغنية للفريق ”لاف مي دو“ التي صدرت عام 1962 وتقدر قيمتها بما يتراوح بين 15 ألفا و20 ألف جنيه استرليني (19000-25400 دولار).

ومن المقتنيات الأخرى زوج من نظارات جون لينون الشهيرة وتقدر قيمتها بما بين 30 ألفا و40 ألف جنيه استرليني ولائحة بالعقوبات التي قضاها في المدرسة والتي يقدر أن تصل قيمتها إلى خمسة آلاف جنيه استرليني. وتتضمن اللائحة تفاصيل عن سوء سلوك لينون عندما كان صبيا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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