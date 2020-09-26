أميرة شرابي هي ممثلة جزائرية، التحقت بالمعهد العالي للموسيقى في الجزائر، وكانت بدايتها الفنية من خلال السينما عبر فيلم "الأكاديمية"، الذي لفت الأنظار إلى موهبتها؛ لتقوم بعدها ببطولة فيلم "تسعة"، من إخراج إيهاب راضي، كما شاركت في مسلسل "العملية ميسي" للفنان أحمد حلمي، ومسلسل "اختيار اجباري"، وأخيرًا مسلسل "أرض جو" أمام النجمة غادة عبدالرازق .
وكان أخر الأعمال التي شاركت فيها أميرة شرابي، الفنية في مصر هو مشاركتها في مسلسل «بحر» للفنان ماجد المصري، الذي تم إنتاجه العام الماضي 2019، ولعبت فيه دور راقصة تدعى شوق.
وشارك فى بطولة مسلسل «بحر» مع ماجد المصري، كل من الفنان محمد دياب والفنانة ثراء جبيل والفنانة الشابة كوكى وفوزية محمد، والفنان محمد على رزق، والفنان عبد الرحمن أبو زهرة والفنان محمود جمعة وسناء شافع والفنانة حنان سليمان والفنانة سلوى عثمان والفنان أشرف زكى، ونورهان ومنة عرفة.
كما شاركت، أميرة شرابي، هذا العام في مسلسل «ليالينا 80» الذي شارك في بطولته كلًا من: غادة عادل، خالد الصاوي، إياد نصار، صابرين، سناء شافع، ميدو عادل ، هبة عبدالغني ، منة عرفة، محمد علي رزق، حسني شتا، نهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين الشباب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفنانة الشابة أميرة شرابي ترتدي الحجاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.