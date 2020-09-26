شاهد.. أحدث ظهور لـ إليسا على السوشيال ميديا.. والجمهور: ملكة الإحساس والجمال

نشرت الفنانة إليسا صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى:

- ‏‎صباح الخير والسعادة والأمل الحب التفاؤل يا قلبي.

- ‏‎يسعد صباحك وايامك يا ملكة الاحساس والجمال.

- ‏‎ياعمري شو بحبك انا.

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وحققت أغنية صاحبة رأي، لـ الفنانة اللبنانية إليسا، 8 ملايين و517 ألف مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، يوم الخميس 23 يوليو.

أغنية «صاحبة رأي» لـ الفنانة إليسا، كلمات: أسامة مصطفى، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع موسيقي: هادي شرارة، هندسة صوت وميكس: ايلي بربر.

وتقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري .. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه .. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري .. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".

أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف .. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف .. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".