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ابنة رجاء الجداوي تكشف سبب إصابة والدتها بفيروس كورونا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابنة رجاء الجداوي تكشف سبب إصابة والدتها بفيروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت لأول مرة أميرة مختار، ابنة الراحلة رجاء الجداوي، سبب إصابة والدتها بفيروس كورونا الذي تسبب في وفاتها.

قالت أميرة خلال لقائها في برنامج معكم ، إن والدتها شعرت بدرجة حرارة مرتفعة وكانت بالفعل تقترب من 40 مئوية، وتم إجراء مسحة لها والتأكد من إصابتها بالفيروس رغم أنها لم تعاني من أي أعراض أخرى لمدة 8 أيام تقريبًا.

وأشارت إلى أن طاقم تصوير مسلسل “لعبة النسيان” لم يصب أحد منهم بالفيروس ولكن كان مساعدتها كانت تعاني من برد شديد أصيبت بكورونا وتم تشخيص حالتها التهاب رئوي ومن الواضح أنها كانت سبب العدوى.

كما أكدت بأن ولدتها الراحلة رجاء الجداوي، لم تكن تقول في الفترة الأخيرة غير الحمدلله راضية، بالإضافة إلى رسالة صوتية للراحلة من داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية عقب إصابتها بفيروس كورونا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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