نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أديل تظهر برفقة حبيبها الجديد بمركز لندن للواقع الافتراضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد

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قامت النجمة البريطانية اديل بزيارة لمركز الواقع الافتراضي للترفيه بالعاصمة لندن، وكان برفقتها حبيبها الجديد مغني الراب "سكيبتا".

وذلك وفقا لصحيفة ديلي ميل، التي افادت بان العلاقة العاطفية التي جمعت بين الثنائي، كانت من اسباب اتخاذ اديل لقرار الانفصال عن زوجها.

وتعمل حاليا النجمة أديل على طرح أحدث البوماتها الغنائية التي تشارك في صناعته مجموعة مميزة من الموسيقيين.



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