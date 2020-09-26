نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيت هارينجتون يظهر برفقة زوجته ليحبط شائعات الانفصال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد

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بعد غيابهما عن الظهور للعلن أمام الكاميرات، ترددت شائعات حول انفصال النجم كيت هارينجتون عن زوجته الفنانة البريطانية الشابة روز ليزلي.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن الثنائي ظهرا معا للمرة الأولى منذ 9 اشهر ليحبطا شائعات انفصالهما، بتجولهما في شوارع لندن.

وكان الثنائي يقومان بجولة لتمشيل كلبهما الأليف، ظهرا بها، وكان قد ظهرت أثار اكتساب روز للوزن.



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