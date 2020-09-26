جوني ديب يشارك في مهرجان Planetary Health

أحمد جمال أحمد

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بحضور كبير لعدد من ابرز نجوم ونجمات هوليوود، شارك النجم جوني ديب في فعاليات مهرجان بلينتاري هيلث، الذي يقام للتوعية باهمية الحفاظ على كوكب الارض.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من وصول جوني للسجادة الحمراء بالحفل، في ظل ما يواجهه من ازمة بقضية انفصاله عن امبر هرد.

وكان من ضمن المشاركين بالحفل، النجمة القديرة هيلين ميران والنجمة الشابة ميساي ويليامز.



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