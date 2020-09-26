إسلام إبراهيم يصور مشاهده في مسلسل "نجيب زاهي ذركش" في هذا الموعد

يستعد الفنان إسلام إبراهيم حاليًا لتصوير أول مشاهده في مسلسل "نجيب زاهي ذركش" مع الفنان يحيي الفخراني، وذلك في شهر أكتوبر المقبل، ويُجسد إسلام خلال الأحداث شخصية "سعيد"، وهو نجل الفنان يحيى الفخراني ولا يعيش معه، ويعمل مسئولاً عن قطع التذاكر في أحد السينمات، وهو دور جديد ومختلف عن أعماله السابقة.
ويُعد مسلسل "نجيب زاهى ذركش" التعاون الخامس الذى يجمع ببن عبد الرحيم كمال و الفنان يحيى الفخرانى بعدما تعاونا معًا في العديد من المسلسلات منها "شيخ العرب همام"، و"الخواجة عبد القادر"، و"دهشة"، و"ونوس".
وفي سياق آخر، شارك إسلام إبراهيم في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "بـ100 وش"، وهو بطولة آسر ياسين، نيللي كريم، علا رشدي، مصطفى درويش، شريف دسوقي، دنيا ماهر، زينب غريب، حنان يوسف، سلوى محمد علي، لؤي عمران، سارة التونسي، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.
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