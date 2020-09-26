اليوم انطلاق عرض حكاية "ضي القمر" لكندة علوش

تبدأ اليوم قناة DMC في عرض الحكاية الخامسة من مسلسل"إلا أنا"، والتي تحمل عنوان " ضي القمر"، والحكاية من تأليف عبير سليمان، ومن إخراج أحمد حسن الذي قدم مؤخرًا حكاية "أمل حياتي"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا مع الجمهور.

حكاية "ضي القمر"بطولة محمد علاء، محمد شاهين، أحمد عبد الله محمود، زينب غريب، شريف خير الله، ياسمين موافي، إنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضي.

والحكاية تدور أحداثها من خلال قصة حب بين زوجين يجسد دورهنا كندة علوش ومحمد علاء تدور حول محاولة الزوجين للإنجاب ويعتبر أول عمل تليفزيوني يناقش ظاهرة التلقيح الصناعي.

مسلسل "إلا أنا " عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، تدور أحداثه فى 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.