شاهد ..عمر كمال يغني هنعمل لخبطيطة خلال وجوده في الفيوم

نشر الفنان عمر كمال مقطع فيديو له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وظهر عمر كمال في مقطع الفيديو وهو يغني مهرجان " هنعمل لغبطيطا " خلال تواجده في الفيوم،وعلق علي الفيديو قائلا : " صباح النجاح ".

وسبق أن أكد المغني الشاب عمر كمال- خلال ندوته بموقع "دوت الخليج"- أن مغني المهرجانات حمو بيكا، لا يكون متعمدا، في فيديوهاته الكوميدية التي يتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن "الإفيه" الذي يقوله، لو جيد؛ من الممكن أن يصوره للجمهور.

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وكان عمر كمال، قد طمأن جمهوره على حالته الصحية، مؤكدا أنه سليم؛ وذلك ردًا على شائعة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب عبر حسابه: "أنا كويس الحمد لله.. شوية تعب ويروحوا زى أى تعب من كتر السفر وقلة النوم وكتر المشاكل".

وأضاف عمر كمال: "الحمد لله على كل شيء.. شكرا لكل اخ واخت وفنان سأل عنى باتصال أو رسالة أو دعوة أو كومنت"