كل سنة وانتي طيبة وسعيدة.. عبير صبرى تهنئ ريهام حجاج بعيد ميلادها.. شاهد

هنأت الفنانة عبير صبرى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام"، الفنانة ريهام حجاج بعيد ميلادها. ونشرت عبير صبرى صورا بصحبة ريهام حجاج، وكانت معهما نيللى كريم وإلهام شاهين وبوسى شلبى.

وعلقت عبير صبرى على الصور قائلة: "كل سنة وانتي طيبة وسعيدة يا رورو سنه كلها حب وسعادة ونجاح". يُذكر أن عبير صبري شاركت في بطولة مسلسل "خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم يسرا وجومانا مراد وخالد سرحان، والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.



المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.

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