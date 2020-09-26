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ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلادها وسط نجمات اافن

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلادها وسط نجمات اافن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة عبير صبرى مجموعة من الصور، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكانت الصور تجمع بينها وبين نجوم منهم الفنانة "نيلى كريم" والفنانة "إلهام شاهين" و"ريهام حجاج" والإعلامية "بوسى شلبى".

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وكانوا فى حفل عيد ميلاد الفنانة "ريهام حجاج" يحتفلون بها، وعلقت الفنانة عبير صبرى على الصور قائلة: "كل سنة و انتى طيبة و سعيدة يا رورو سنة كلها حب و سعادة و نجاح".

يُذكر أن عبير صبري شاركت في بطولة مسلسل "خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم يسرا وجومانا مراد وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز. 

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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