المنتصر بالله.. وداعا صاحب خفة الظل والروح الباسمة

توفي صباح اليوم السبت 26 سبتمبر، الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.

ولم تكشف أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله أي تفاصيل عن موعد تشييع الجثمان وتفاصيل الجنازة حتى الأن، وينتظر أن يتم إنهاء إجراءات خروج الجثمان من المستشفى التي يمكث بها.

تنوعت أعماله الفنية بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونية ومن أهم أفلامه: تجيبها كده تجيلك كده هي كده، أسوار المدابغ، التحدي، الحدق يفهم، الزمن الصعب، الشيطانة التي أحبتني، الطيب أفندي، الفضيحة، المعلمة سماح، المغنواتي، المواطن مصري، حارة الجوهري، ياتحب ياتقب، حنحب ونقب، شفاه غليظة، ضد الحكومة، فقراء ولكن سعداء، محامي تحت التمرين، ممنوع للطلبة، نأسف لهذا الخطأ، ناس هايصة وناس لايصة، يا ما أنت كريم يارب.

وفِي المسرح قدم : استجواب، حضرات السادة العيال، عائلة سعيدة جدا، شارع محمد علي، علشان خاطر عيونك، مطلوب على وجه السرعة، العالمة باشا وفِي التليفزيون قدم: مسلسلات بدارة ، أنا وأنت وبابا في المشمش، حكايات بناتي، اجري اجري، راجل وست ستات، حقا أنها عائلة سعيدة جدا، شارع المواردي، لن أمشي طريق الأمس، الصحيح ما يطيح، أبناء ولكن، أيام المنيرة، أرابيسك، الشراغيش، آن الآوان، ماكو فكة، عيون، الدنيا لما تلف.

