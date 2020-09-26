بهذه الكلمات.. أشرف زكي ينعي المنتصر بالله

نشر الفنان أشرف زكي، صورة للفنان الراحل المنتصر بالله، الذي وافته المنية صباح اليوم، السبت 26 سبتمبر، بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق أشرف على الصورة قائلاً :"وداعا الفنان الكبير المنتصر بالله".

يشار إلى أن الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، توفي صباح اليوم السبت 26 سبتمبر، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.

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ولم تكشف أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله أي تفاصيل عن موعد تشييع الجثمان وتفاصيل الجنازة حتى الآن، انتظارا لإنهاء إجراءات خروج الجثمان من المستشفى.

وقدم الفنان المنتصر بالله خلال مشواره الفنى العديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى.

وولد ​المنتصر بالله​ رياض السيد في 21 فبراير عام 1950، وعن اسمه قال إن والده توفي له 3 أولاد أسماهم جميعا "عزت"، فقرر إذا أنجب أن يختار اسمًا فيه كلمة الله، وبالفعل أنجب ولدًا وأسماه "المعتز بالله"، وحينما أنجب ولدًا آخر اعتبره انتصارًا فأسماه المنتصر بالله، كما أطلق على باقي أشقائه المحفوظة بالله وإكرام بالله ونعمة بالله.