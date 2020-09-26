"مضحكاتى الرئيس".. تعرف على علاقة المنتصر بالله بحسنى مبارك

رحل عن عالمنا اليوم الفنان الكوميدى المنتصر بالله، عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، تاركاً خلفه بصمة مميزة فى مجال الفن.

وكان المنتصر بالله على علاقة قوية بالرئيس الأسبق الراحل حسنى مبارك، ولقب وقتها المنتصر بالله ب"مضحكاتى الرئيس".

وتداولت بعض الأخبار وقتها أن مبارك يحرص دائما على اصطحاب المنتصر بالله في طائرته الخاصة ونحو أكثر من ٢٥٠ رحلة يقوم بها كي يلقى عليه النكات ويحاوطه بروح الدعابة التي يمتلكها المنتصر بالله، وانتشرت هذه الأقاويل بعد ظهوره معه في أكثر من مناسبة.

Advertisements

وفي 2011 رد المنتصر بالله على شائعات اصطحاب مبارك له في 250 رحلة، قائلا: "ده على اعتبار إن الرئيس كان مقضي حياته في الطيارة؟.. لا، لم يحدث، وكل ما قيل من هذا الكلام مبالغات لا أساس لها من الصحة".

وتابع "أنا لم أركب الطائرة مع مبارك في حياتي كلها غير مرتين، مرة عند افتتاح مدينة الإنتاج الإعلامي ومرة في زيارة ميدانية لتوشكى".

يذكر أن من أشهر أعماله التليفزيونية، "أبناء ولكن" "ايام المنيرة" "انا وانت وبابا في المشمش" ومن المسرحيات :"شارع محمد على" يعتبر من أبرز الممثليين الكوميدين في جيله.