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محمد علي رزق ينعي الفنان الراحل المنتصر بالله

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نعى الفنان محمد علي رزق الفنان الراحل المنتصر بالله الذي توفي منذ قليل بالأسكندرية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

نشر محمد علي رزق صورة جمعته بالفنان الراحل المنتصر بالله، وعلق عليها قائلاً :"البقاء لله الأستاذ المنتصر بالله في ذمة الله، ربنا يرحمك ويغفر لك بحق كل ضحكة رسمتها على وشوشنا"،وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وفي سياق آخر، ينتظر الفنان محمد علي رزق حاليًا عرض فيلمه الجديد "قبل الأربعين"، وهو بطولة داليا مصطفى، بسمة، إيهاب فهمي، معتز هشام، وهو من تأليف أحمد عثمان، إخراج معتز حسام.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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