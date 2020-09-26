محمد علي رزق ينعي الفنان الراحل المنتصر بالله

نشر محمد علي رزق صورة جمعته بالفنان الراحل المنتصر بالله، وعلق عليها قائلاً :"البقاء لله الأستاذ المنتصر بالله في ذمة الله، ربنا يرحمك ويغفر لك بحق كل ضحكة رسمتها على وشوشنا"،وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.
وفي سياق آخر، ينتظر الفنان محمد علي رزق حاليًا عرض فيلمه الجديد "قبل الأربعين"، وهو بطولة داليا مصطفى، بسمة، إيهاب فهمي، معتز هشام، وهو من تأليف أحمد عثمان، إخراج معتز حسام.
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