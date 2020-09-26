بعد رحيله.. من هو الراحل المنتصر بالله؟

يعد المنتصر بالله واحد من أشهر الفنانين الكوميديين فى جيله، وتنوعت أعماله الفنية مابين التليفزيون والسينما والمسرح، واليوم رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 70 عاما، ولكن بقى خالداً بأعماله.

وفى هذا التقرير يرصد "دوت الخليج الفنى" أبرز المعلومات عن المنتصر بالله:

اسمه بالكامل :

هو المنتصر بالله رياض عبد السيد، وهو ممثل كوميدي مصري.

دراسته:

حصل على بكالوريوس فنون مسرحية عام 1969 ثم ماجيستير فنون مسرحية عام 1977.

بداياته فى عالم التمثيل:

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بدأ مشواره مع فرقة ثلاثى اضواء المسرح عام 1970.

أشهر أعماله الفنية:

قدم المنتصر بالله العديد من الأعمال الفنية سواء فى التليفزيون ومنها "بدارة، أنا وأنت وبابا فى المشمش، حقا أنها عائلة سعيدة جداً، لن أمشى طريق الأمس، بينما فى السينما"تجبها كده تجيلها كده هى كده، التحدى، عيون، أن الأوان"، وفى المسرح"حضرات السادة العيال، استجواب، علشان خاطر عيونك"، وغيرها من الأدوار المميزة.

مرضه:

أصيب بجلطة في المخ أدت لإصابته بشلل.

الوفاة:

رحل عن عالمنا اليوم الموافق 26 سبتمبر 2020، عن عمر ناهز ال 70 عاماً.