"وداعاً راسم البهجة".. ندى بسيوني تنعي المنتصر بالله

نعت الفنانة ندى بسيونى الفنان الكوميدي الراحل المنتصر بالله، الذي وافته المنية صباح اليوم، السبت 26 سبتمبر، بعد صراع مع المرض.

ونشرت ندى بسيونى صورة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام "وعلقت ندى على الصورة قائلة: "وداعا راسم البهجة الخلوق خفيف الظل الفنان ‎المنتصر بالله ، خالص التعازي البقاء لله".

يشار إلى أن الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، توفي صباح اليوم السبت 26 سبتمبر، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.

ولم تكشف أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله أي تفاصيل عن موعد تشييع الجثمان وتفاصيل الجنازة حتى الآن، انتظارا لإنهاء إجراءات خروج الجثمان من المستشفى