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أحمد العوضى ينعى الراحل المنتصر بالله ويطلب الجمهور بالدعاء له

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حرص النجم أحمد العوضى، على نعى الفنان الراحل المنتصر بالله الذي توفي منذ قليل بالأسكندرية، وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر أحمد العوضي، صورة الراحل المنتصر بالله، وعلق عليها قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ⁦..وفاة الفنان المنتصر بالله".

يذكر أن من أشهر أعمال الراحل التليفزيونية، "أبناء ولكن" "ايام المنيرة" "انا وانت وبابا في المشمش" ومن المسرحيات :"شارع محمد على" يعتبر من أبرز الممثليين الكوميدين في جيله.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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