بهذه الكلمات.. محمد ثروت ينعى الراحل المنتصر بالله

حرص النجم محمد ثروت، على نعى الفنان الراحل المنتصر بالله الذي توفي منذ قليل بالأسكندرية، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر محمد ثروت صورة الراحل المنتصر بالله، وعلق عليها قائلاً :"إن لله وإن إليه راجعون.. الفنان الكبير المنتصر بالله فى ذمة الله ..ربنا يرحمك ويغفرلك ياعظيم".

يذكر أن من أشهر أعمال الراحل التليفزيونية، "أبناء ولكن" "ايام المنيرة" "انا وانت وبابا في المشمش" ومن المسرحيات :"شارع محمد على" يعتبر من أبرز الممثليين الكوميدين في جيله.