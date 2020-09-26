حتى اسمه وراءه موقف طريف.. تعرف على سبب تسمية المنتصر بالله بهذا الاسم

توفى اليوم الفنان الراحل المنتصر بالله عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، تاركاً خلفه حب الجمهور له وتذكره بأعماله المميزة، التى امتعتهم فى فترة تواجده فى عالم الفن، ويعد المنتصر بالله من أشهر الفنانين الكوميديين فى جيله.

تعرف على قصة اسم المنتصر بالله؟



اسم "المنتصر بالله"، لهُ قصة كوميدية، ففي برنامج "من سيربح المليون"، شرح سبب تسميته، وقال: "والدي خلف ولد سماه عزت، قعد سنة والولد مات، خلف ولد تاني، قعد سنتين، سماه عزت، سنتين ومات".



وأضاف ضاحكًا: "والدي ناجى ربنا وقاله (هو أنا كل ما أجيب ولد تاخده؟ أنا لو جه ولد هاحط اسمك فيه)، بعدين خلف ولد سماه (المعتز بالله)، وفعلاً عاش، لما خلف ولد تاني، قال (ربنا نصرنا)، راح سماني (المنتصر بالله)، وبقت أسامينا أنا وأخواتي، المحفوظ بالله، إكرام الله، نعمة الله، الوحيد اللى مجاش (أعوذ بالله)".

يذكر أن من أشهر أعمال الراحل التليفزيونية، "أبناء ولكن" "ايام المنيرة" "انا وانت وبابا في المشمش" ومن المسرحيات :"شارع محمد على" يعتبر من أبرز الممثليين الكوميدين في جيله.