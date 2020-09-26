أحمد آمين يدعو للراحل المنتصر بالله ويطالب الجمهور بالدعاء له

ونشر أحمد آمين صورة الراحل المنتصر بالله، وعلق عليها قائلاً :"إن لله وإن إليه راجعون.. الفنان الجميل المنتصر بالله فى ذمة الله.. ربنا يرحمه ويصبر كل حبايبه".
يذكر أن من أشهر أعمال الراحل التليفزيونية، "أبناء ولكن" "ايام المنيرة" "انا وانت وبابا في المشمش" ومن المسرحيات :"شارع محمد على" يعتبر من أبرز الممثليين الكوميدين في جيله.
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