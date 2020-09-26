ربنا يرحمه.. الإعلامية بوسى شلبى تنعى المنتصر بالله

نشرت الإعلامية بوسى شلبى صورة للفنان الراحل "المنتصر بالله" منذ قليل على موقع التواصل الاجتماعى ،عبر حسابها الشخصى إنستجرام.

وكتبت على الصورة قائلة :" البقاء لله الفنان المنتصربالله" ،وجاءت التعليقات على الصورة من المتابعين لها قائلا:" ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وتوفي صباح اليوم السبت 26 سبتمبر، الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.

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ولم تكشف أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله أي تفاصيل عن موعد تشييع الجثمان وتفاصيل الجنازة حتى الأن، وينتظر أن يتم إنهاء إجراءات خروج الجثمان من المستشفى التي يمكث بها.

وكان الفنان الراحل المنتصر بالله تزوج من الفنانة عزيزة كساب، لكن بعد الزواج تركت الفن لتتفرغ لأسرتها وأنجبت له ثلاث بنات، فأُطلق عليه لقب أبو البنات.

وانتشر لقب عن الراحل المنتصر بالله وهو "مضحكاتي الرئيس"، للعلاقة الوطيدة التي جمعته بالرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، ولكنه في حوار أجراه قبل تدهور حالته الصحية نفى أنه يذهب لمبارك في سيارة خاصة لقصر العروبة لكي يروي له الحكايات المسلية والنكات، أو أنه كان "المضحكاتى" كما يشاع.