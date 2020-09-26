يوسف الشريف ينعى الفنان الراحل المنتصر بالله.. شاهد

ونشر يوسف الشريف تغريدة من خلال حسابه عبر موقع التواصالاجتماعى "تويتر" وكتب "إنا لله وإنا إليه راجعون....ربنا يرحم الفنان الكبير المنتصر بالله ويصبر اهله".

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أشرف زكي ينعى الفنان الراحل المنتصر بالله

يشار إلى أن الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، توفي صباح اليوم السبت 26 سبتمبر، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.

ولم تكشف أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله أي تفاصيل عن موعد تشييع الجثمان وتفاصيل الجنازة حتى الآن، انتظارا لإنهاء إجراءات خروج الجثمان من المستشفى.