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ليلى علوي تنعى الفنان الكوميدي الراحل المنتصر بالله

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ونشرت ليلى علوى تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " وكتبت " البقاء لله في وفاة الفنان القدير المنتصر بالله، خالص التعازي لأهله وذويه، إنا لله وإنا إليه راجعون ".


يشار إلى أن الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، توفي صباح اليوم السبت 26 سبتمبر، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.

ولم تكشف أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله أي تفاصيل عن موعد تشييع الجثمان وتفاصيل الجنازة حتى الآن، انتظارا لإنهاء إجراءات خروج الجثمان من المستشفى.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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