بعد وفاته .. كيف ناشدت زوجة المنتصر بالله أصدقاءه لزيارته

توفي الفنان المنتصر بالله، منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ ٧٠ عام، تاركًا العديد من الاعمال الفنية الخالدة

وكانت زوجته قد ناشدت أصدقائه الممثلين منذ فترة لزيارته لتتحسن صحته وحالته النفسية، وذلك من خلال مداخلة هاتفية في برنامج « كل يوم»، الذي تقدمه « بسمة وهبة».

ومن جابنها قالت وهبة للمنتصر بالله: « احنا بنحبك وأنت أمتعتنا لسنين كتير .. شكرا ليك».

كما عبرت زوجته عن حزنها الشديد بسبب مرض زوجها، وعدم تقديره برغم مشواره الفنى الطويل، مشيرة إلى أن هناك تجاهلا من الفنانين الكبار الذين عملوا معه.