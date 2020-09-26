تويتر يتحول لدفتر عزاء بعد وفاة المنتصر بالله

توفي صباح اليوم السبت 26 سبتمبر، الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #المنتصر_بالله ، وتصدر الهاشتاج قاتائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .