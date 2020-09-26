نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح "جاني في ملعبي".. محمد نور يشوق جمهوره لأغنية "مواعيد العمر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوق الفنان بعد نور لأغنيته الجديدة والتي تحمل اسم 'مواعيد العمر'.

حيث نشر صورة له عبر حسابه بإنستجرام ، وكتب : قريباً مواعيد العمر من كلمات الأمير عبدالله بن سعد بن عبد العزيز والحان لؤي محمد توزيع محمد شفيق وماستر وهندسه ياسر أنوار.

وتابع : إشراف فني علي العمل وإخراج بتول عرفة ، وكل عام والمملكة العربية السعودية بخير ، قريباً إن شاء الله مع جمهوري الغالي في جدة.

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يشار أن محمد نور طرح مؤخرًا أغنية "جاني في ملعبي"، من كلمات وألحان الفنان عزيز الشافعي، وتوزيع الموزع الموسيقي إسلام ساسو، وإخراج بتول عرفة.

ومن كلمات أغنية جاني في ملعبي :"جاني في ملعبي جميل والنبي عنيه فضحاه ويداري ليه بقي قمر من السما لوحة مجسمة صداع من كتر السمسما خطر نظرته قمر ضحكته وقلبي ازاي يداري فرحته ، عنيه مقربة عمل كهربا يا أهلاً بيه يا 100 مرحبا".

من ناحية اخري يستعد محمد نور، خلال الفترة الحالية، لطرح أغاني "رجعنا من تانى"، وهى من كلمات عبد الله ‏حسن، ومن ألحان وتوزيع محمد شفيق، و"شفتوا ‏القمر"، ومن كلمات أحمد علاء الدين، ومن ألحانه، وتوزيع محمد ‏شفيق.