بعد رحيلهما : شاهد آخر مكالمة هاتفية بين المنتصر بالله ورجاء الجداوي

وكانت آخر مداخلة هاتفية أجراها الفنان المنتصر بالله، مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة الراحلة رجاء الجداوي أثناء تقديمهما برنامج "كل يوم" عبر قناة ON (نوفمبر 2017)، وقال: "ممكن أكلم الآنسة رجاء؟"، فردت عليه: "إزيك يا مونتي؟"، فرد: "إزيك يا حبيبتي؟"، فعقب: "إنتوا عاملين إيه؟"، فردت: "إحنا حلوين أهو"، فعقب: "أنا مش شايفكم حلوين"، فرد أديب: "إحنا حلوين من جوه، جوهرنا حلو".
فيما قال عن زوجته السيدة عزيزة كساب: "أنا متجوز بقالي 32 سنة، مفكرتش أسيب مراتي ولا هي فكرت تسيبني، وهي ست عظيمة وأنا مبسوط منها"، وعن حالته الصحية: "قالت الحمد لله أحسن".
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