الارشيف / فن ومشاهير

بعد رحيلهما : شاهد آخر مكالمة هاتفية بين المنتصر بالله ورجاء الجداوي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
رحل، منذ قليل، الفنان الكوميدى الكبير المنتصر بالله بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض، كان الفنان الراحل قد عانى خلال أكثر من 10 سنوات من عدة أمراض مزمنة بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة فى ‏المخ، تسببت فى إبعاده عن التمثيل عامين، وعندما عاد لم يستمر ‏طويلًا حتى عاود الابتعاد لتأثير المرض عليه، لكنه كان يتحامل ‏على نفسه لتقديم بعض الأعمال التى لا تتطلب مجهودا مثل ‏المسلسلات الإذاعية، أو المشاركة كضيف شرف فى مشهد أو حلقة ‏ببعض الأعمال، فظهر فى المسلسل التليفزيونى راجل وست ستات، ‏والإذاعى عوام على بر الهوى.

وكانت آخر مداخلة هاتفية أجراها الفنان المنتصر بالله، مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة الراحلة رجاء الجداوي أثناء تقديمهما برنامج "كل يوم" عبر قناة ON (نوفمبر 2017)، وقال: "ممكن أكلم الآنسة رجاء؟"، فردت عليه: "إزيك يا مونتي؟"، فرد: "إزيك يا حبيبتي؟"، فعقب: "إنتوا عاملين إيه؟"، فردت: "إحنا حلوين أهو"، فعقب: "أنا مش شايفكم حلوين"، فرد أديب: "إحنا حلوين من جوه، جوهرنا حلو".

فيما قال عن زوجته السيدة عزيزة كساب: "أنا متجوز بقالي 32 سنة، مفكرتش أسيب مراتي ولا هي فكرت تسيبني، وهي ست عظيمة وأنا مبسوط منها"، وعن حالته الصحية: "قالت الحمد لله أحسن".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد رحيلهما : شاهد آخر مكالمة هاتفية بين المنتصر بالله ورجاء الجداوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

Advertisements

إقرأ ايضا