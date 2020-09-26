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سهر الصايغ تشارك في تريند تحدي الطفولة

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تحرص الفنانة سهر الصايغ على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

 ونشرت سهر منذ قليل صورتين لها عبر حسابها بإنستجرام ، وظهرت بأحدي الصور في الوقت الحالي والأخري وهي في مرحلة الطفولة لتشارك في تريند "تحدى الطفولة"، هذا التريند الذى انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً.

وفي سياق منفصل شاركت سهر بمسلسل "حب عمري"، في السباق الرمضاني الماضي، مسلسل "حب عمري"، من بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين، وتأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، من إنتاج شركة "جولد ميديا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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