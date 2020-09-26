شاهد.. سمية الخشاب تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها



تحرص الفنانة سمية الخشاب على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام. تحرص الفنانة سمية الخشاب على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام. ونشرت سمية منذ قليل مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها بإنستجرام ، وظهرت بالصور مرتدية توب باللون الأسود ونظارة شمس سوداء وقبعة لبني ، وعلقت قائله:"صباح الجمال". وعلقت نادية الجندي، علي الصورة وكتبت: صباح الجمال حبيبتي جارتي القمر. يذكر أن آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، والتي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ. مسرحية "يا تصيب يا تخيب" بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبدالعظيم، مروة عبدالمنعم، مصطفى هريدي، ومن تأليف محمد نبوي، وإخراج محسن رزق. Advertisements View this post on Instagram صباح الجمال🦋💎 A post shared by Somaya Elkhashab (@somaya.elkhashab.star) on Sep 26, 2020 at 1:03am PDT

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