نيرمين ماهر تنعي وفاة الراحل المنتصر بالله عبر "انستجرام"

حرصت الفنانة نرمين ماهر، على نعى الفنان الكوميدي الراحل المنتصر بالله، الذي وافته المنية صباح اليوم، السبت 26 سبتمبر، بعد صراع مع المرض.

حيث قامت "ماهر" بنشر صورة له، عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلقت على الصورة قائلةَ:" البقار لله والله يرحمه".

يشار إلى أن الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، توفي صباح اليوم السبت 26 سبتمبر، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.

ولم تكشف أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله أي تفاصيل عن موعد تشييع الجثمان وتفاصيل الجنازة حتى الآن، انتظارا لإنهاء إجراءات خروج الجثمان من المستشفى.

