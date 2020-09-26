دانا حمدان تنعي المنتصر بالله

نعت الفنانة دانا حمدان الفنان الراحل المنتصر بالله ، الذي وافته المنية صباح اليوم، السبت، بعد صراع مع المرض،عن عمر ناهز 70 عاما.

وذلك من خلال نشر صورة له، عبر حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام، وعلقت دانا على الصورة قائلة: "البقاء لله الفنان القدير المنتصر بالله".

وتوفي الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، اليوم السبت، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.

ولم تكشف أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله أي تفاصيل عن موعد تشييع الجثمان وتفاصيل الجنازة حتى الآن، انتظارا لإنهاء إجراءات خروج الجثمان من المستشفى.

وقدم الفنان المنتصر بالله خلال مشواره الفنى العديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى.

وولد ​المنتصر بالله​ رياض السيد في 21 فبراير عام 1950، وعن اسمه قال إن والده توفي له 3 أولاد أسماهم جميعا "عزت"، فقرر إذا أنجب أن يختار اسمًا فيه كلمة الله، وبالفعل أنجب ولدًا وأسماه "المعتز بالله"، وحينما أنجب ولدًا آخر اعتبره انتصارًا فأسماه المنتصر بالله، كما أطلق على باقي أشقائه المحفوظة بالله وإكرام بالله ونعمة بالله.