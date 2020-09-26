بفيديو من مسرحية.. مصطفي خاطر ينعي الراحل المنتصر بالله

حيث قام "خاطر" بنشر فيديو له، عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق على الفيديو قائلاَ:" رحمة الله عليك يا استاذنا البقاء لله وانا لله وانا اليه راجعون، المنتصر بالله في ذمة الله، رحمة الله عليك يا عم منتصر انت واستاذ وحيد وكل الي سبقوكوا من الجيل العبقري ده.

وكشفت أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله، عن موعد نقل جثمانه الى مثواه الأخير من الإسكندرية للقاهرة، غدًا الأحد 27 سبتمبر، ودفنه في مقابر الأسرة بالقاهرة.

يشار إلى أن الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، توفي صباح اليوم السبت 26 سبتمبر، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.

وفي سياق منفصل، بدأ المنتصر بالله مشواره الفني مع فرقة ثلاثي اضواء المسرح عام 1970 حيث اشتهر من خلال الاعمال الكوميدية مثل حضرات السادة العيال وعائلة سعيدة جدا وشارع محمد علي وعلشان خاطر عيونك ومطلوب علي وجه السرعة والعالمة باشا.

