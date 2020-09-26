بعد وفاته.. تعرف على عدد المرات التي تعرض لها المنتصر بالله لإشاعات موته

توفي الفنان المنتصر بالله، صباح اليوم السبت 26 سبتمبر، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.

بدأ المنتصر بالله، مشواره الفني مع فرقة ثلاثي اضواء المسرح عام 1970 حيث اشتهر من خلال الاعمال الكوميدية مثل حضرات السادة العيال وعائلة سعيدة جدا وشارع محمد علي وعلشان خاطر عيونك ومطلوب علي وجه السرعة و العالمة باشا.

تعرض الفنان الراحل للعديد من الشائعات التي تفيد وفاته وذلك أثناء حياته، الأمر الذي تكرر عدة مرات، مما أزعجه وأزعج المقربين منه.

يذكر أنه في شهر يونيو 2019، ضُجت وسائل الإعلام المختلفة بشائعات وفاة المنتصر بالله، الأمر الذي جعل أسرته تكذب تلك الأخبار عبر العديد من الوسائل.

ونفت وقتها عزيزة، زوجة المنتصر بالله، شائعة وفاة زوجها، قائلة: "الطبيب المعالج للمنتصر بالله يمنعه من الانفعالات ونصحنا بعدم إبلاغه بأي أخبار سيئة، ولا بد أن يعيش في هدوء كامل".