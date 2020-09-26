إنچي شرف تنعي وفاة المنتصر بالله

توفي صباح اليوم السبت 26 سبتمبر، الفنان الكوميديان الكبير المنتصر بالله، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني علي توديعه برسائل مؤثرة منهم الفنانة إنچي شرف ، حيث نشرت صورة له عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وكتبت : مع السلامة يا مونتي يا صديقي الغالي ، الفنان الكبير المنتصر بالله ، ربنا يرحمك برحمته يارب.

وقدم الفنان المنتصر بالله خلال مشواره الفنى العديد من الاعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى حيث ولد ​المنتصر بالله​ رياض السيد في 21 فبراير عام 1950، وعن إسمه قال إن والده توفي له 3 أولاد أسماهم جميعا "عزت"، فقرر إذا أنجب أن يختار إسمًا فيه كلمة الله، وبالفعل أنجب ولدًا وأسماه "المعتز بالله"، وحينما أنجب ولدًا آخر إعتبره انتصارًا فأسماه المنتصر بالله، كما أطلق على باقي أشقائه المحفوظة بالله وإكرام بالله ونعمة بالله.