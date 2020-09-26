أحمد جمال يروج لأغنيته الجديدة "محتاج سنة "

نشر الفنان أحمد جمال، تغريدة جديدة له، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى عبر حسابه الشخصى تويتر.

وكانت التغريدة عبارة عن صورة بوستر أغنيته الجديدة "محتاج سنة " فكتب بالتغريدة: "إسمعوا أغنيتي الجديدة محتاج سنة .. وإستنوا كل اغانيا الجديدة على سبوتيفاى".

ويذكر ان شركة "مزيكا" قد طرحت من قبل للنجم أحمد جمال أغنية "قصاد عيونى" من كلمات أمير طعيمة وألحان مدين وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام.

بالإضافة إلى أغنية "كل سنة وانت طيب" كلمات نور الدين محمد ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو، و "من غير مجاملة" من كلمات أمير طعيمة ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى وميكس محمد شفيق.

تقول كلمات "محتاج سنة": "محتاج سنه علشان أوصفها حاسس من بدري إني عارفها برتاح وافرح لما بشوفها واتجنن لو هي بعيد قدام برائتها ورقتها سلمت وعلى طول حبيتها ده انا عيني بتعشق طلتها لما تهل بييجي العيد".