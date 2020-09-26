صديق العمر وزميل الكفاح.. محمد صبحي ينعى المنتصر بالله

نعى الفنان محمد صبحي، زميله الفنان الكوميدي المنتصر بالله، الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمد صبحي، في منشوره: «إنا لله وانا إليه راجعون .. صديق العمر وزميل الكفاح منذ عام ١٩٧٢ .. رحل الفنان والإنسان المنتصر بالله .. بعد رحلة طويلة ومؤلمة مع المرض .. كنت صديقًا وحبيبًا بدأنا ادوار ثانوية كثيرة وحلمنا وكافحنا .. ولقد اثبت انك فنان مختلف عن كل من حولك .. ستظل في ذاكرة جمهورك المصري والعربي خفة الظل العالية .. ندعوا الله لك بالرحمة والمغفرة .. وللاسرة زوجتك الغالية عزيزة وابناءك الصبر والسلوان.

وتوفي صباح اليوم ، الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، داخل أحدى المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز 70 عامًا، بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.

وكشفت أسرة الفنان المنتصر بالله، عن نقل الجثمان من الإسكندرية للقاهرة، غدًا الأحد، لتشييع الجنازة ودفن الجثمان في مقابر الأسرة بالقاهرة.