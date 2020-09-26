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محتاج سنة.. أغنية جديدة لـ أحمد جمال

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نشر المغنى أحمد جمال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى عبر حسابه الشخصى تويتر.

وكتب  قائلا:" إسمعوا أغنيتي الجديدة #محتاج_سنة ..  وإستنوا كل اغانيا الجديدة على #سبوتيفاى.

و جاءت التعليقات على هذه التغريدة من المتابعين له على تويتر و أحد قال:" دي كل ساعة بسمعها من حلاوتها ربنا يحميك" و ايضا أحدهم قال:" بقالنا يومين مش عارفين نطلع من يوتيوب بسبب الغنوه دي بالتوفيق ي جيمي".

ويذكر ان شركة "مزيكا" قد طرحت من قبل للنجم أحمد جمال أغنية "قصاد عيونى" من كلمات أمير طعيمة وألحان مدين وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام.

بالإضافة إلى أغنية "كل سنة وانت طيب" كلمات نور الدين محمد ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو، و "من غير مجاملة" من كلمات أمير طعيمة ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى وميكس محمد شفيق.

تقول كلمات "محتاج سنة": 

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محتاج سنه علشان أوصفها

حاسس من بدري إني عارفها

برتاح وافرح لما بشوفها واتجنن لو هي بعيد

قدام برائتها ورقتها سلمت وعلى طول حبيتها

ده انا عيني بتعشق طلتها لما تهل بييجي العيد

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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