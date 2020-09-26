بعد رحيله المنتصر بالله .. كيف نالت منه شائعات الوفاة في حياته

توفي الفنان المنتصر بالله، منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 70 عاما، تاركًا العديد من الأعمال الفنية الخالدة.
تعرض الفنان الراحل للعديد من الشائعات التي تفيد وفاته وذلك أثناء حياته، الأمر الذي تكرر عدة مرات، مما أزعجه وأزعج المقربين منه.
يذكر أنه في شهر يونيو 2019، ضُجت وسائل الإعلام المختلفة بشائعات وفاة المنتصر بالله، الأمر الذي جعل أسرته تكذب تلك الأخبار عبر العديد من الوسائل.
ونفت وقتها عزيزة، زوجة المنتصر بالله، شائعة وفاة زوجها، قائلة: "الطبيب المعالج للمنتصر بالله يمنعه من الانفعالات ونصحنا بعدم إبلاغه بأي أخبار سيئة، ولا بد أن يعيش في هدوء كامل".
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