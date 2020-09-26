أشرف عبدالباقى ينعى الراحل المنتصر بالله ... شاهد



وعلق عبد الباقى قائلا: "البقاء لله الفنان الكبير المنتصر بالله ".

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أشرف زكي ينعى الفنان الراحل المنتصر بالله

يشار إلى أن الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، توفي صباح اليوم السبت 26 سبتمبر، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.

ولم تكشف أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله أي تفاصيل عن موعد تشييع الجثمان وتفاصيل الجنازة حتى الآن، انتظارا لإنهاء إجراءات خروج الجثمان من المستشفى.