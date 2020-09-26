دانا حمدان تنعى الفنان المنتصر بالله: البقاء لله

نعت الفنانة دانا حمدان الفنان الراحل المنتصر بالله ، الذي وافته المنية صباح اليوم، السبت، بعد صراع مع المرض،عن عمر ناهز 70 عاما.

ونشرت دانا حمدان صورة للفنان المنتصر بالله ،عبر حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " البقاء لله الفنان القدير المنتصر بالله".

وتوفي الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، اليوم السبت، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.

ولم تكشف أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله أي تفاصيل عن موعد تشييع الجثمان وتفاصيل الجنازة حتى الآن، انتظارا لإنهاء إجراءات خروج الجثمان من المستشفى.