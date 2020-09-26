حسن أبو الروس يهنئ ريهام حجاج بعيد ميلادها

حيث نشر صورة جمعتهما عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب: كل سنة وانتي طيبة يا كارمن وشكراً إنك عملتي حفلة في زمن التسعينات اللي أنا جاي منه.

والجدير ذكره أن ريهام حجاج شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "لما كنا صغيرين" ، والتي حققت خلاله نجاحاً كبيراً ،ويقوم ببطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة ريهام حجاج وخالد النبوي ومحمود حميده ونسرين امين وكريم قاسم ومحمود حجازي ومنة فضالي.

وتدور أحداث مسلسل "لما كنا صغيرين" عن جريمة قتل تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها من خريجي الجامعة الأمريكية رأسا على عقب، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.

